Киев, 1 июля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. На Украине есть глобальная проблема — кадровый дефолт, заявил глава Офиса президента (ранее администрация президента Украины) Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина», опубликованному сегодня, 1 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Богдан заявил о «кадровом дефолте» в связи с вопросом о возможном назначении президентом Зеленским новых губернаторов во все 24 региона Украины.

«Я уверен, что из ста человек, которых мы берем к себе в команду, двадцать нужно будет срочно терять, еще тридцать потеряются в пути. Это естественный отбор. У меня нет кнопки «дайте мне министра транспорта». Бах, принесли, идеальный и всем нравится. Нет… кадровый дефолт. Спросите кого хотите. Вы представляете, назначить 24 губернатора, где их взять?» — задался вопросом глава офиса президента.

Андрей Богдан призвал общество «снять розовые очки» и понять, что «мы находимся на войне, потому берем (в свою команду) тех людей, которых находим».

«Допустим, будет 200 народных депутатов от «Слуги народа». Я понимаю, что какая-то часть из них не оправдает наши надежды. Это новые люди, они ниоткуда, они реально приходили через Facebook, через социальные лифты. Их давали региональные штабы, их советовали эксперты, мы брали людей из офиса BRDO, это разные люди. И 20% из них будут плохие, их купят, они будут брать взятки, потом еще 20%. Но из них 60−70% будут нормальные идеологические люди», — пообещал чиновник.

Он заявил, что в контексте дефицита кадров в команду Зеленского берут людей, которые отвечают идеологии президента, которые пришли строить страну, не воровать и не брать взятки.

«У меня в кабинете за последний месяц ни одной кражи не согласовано, и ни одной взятки не взято. Верю, что так дальше и будет», — резюмировал Богдан.

ИА REGNUM напоминает, что 21 июля на Украине пройдут досрочные парламентские выборы. Фаворитом избирательной гонки является партия Зеленского «Слуга народа», однако поддержка политической силы постепенно падает, в т. ч. из-за «токсичных» персонажей, которых «Слуга народа» выдвигает на выборы как в партийном списке, так и по мажоритарным округам. Также не все гладко с полной сменой губернаторов, которую ранее планировал президент Зеленский. В конце июня правительство Украины согласовало первые 8 кандидатур на посты глав ОГА от президента, однако в ряде регионов сразу же начались массовые протесты против назначений, особенно накалилась ситуация в Одессе.