Санкт-Петербург, 1 июля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) возмутился проблемой с прохождением муниципального фильтра, которую не смог решить кандидат от ЛДПР на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Лебедев обвинил в этом действующую городскую власть и пожелал врио губернатора Александру Беглову проиграть сентябрьские выборы. Об этом Лебедев, сын Владимира Жириновского, написал 1 июля в открытом письме Беглову.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, кандидат в губернаторы от ЛДПР Олег Капитанов сдал в Горизбирком Петербурга 147 подписей муниципальных депутатов в пользу своего выдвижения. Однако этого недостаточно для прохождения муниципального фильтра, который в Петербурге составляет 155 подписей. Ранее Капитанов сетовал на то, что ему не удается собрать подписи муниципалов, и публично попросил содействия в этом у Александра Беглова.

В ответ Беглов предложил Капитанову пост главы комитета по межнациональным отношениям Санкт-Петербурга. Капитанов сразу согласился, сложил свои депутатские полномочия, был назначен на пост главы комитета и приостановил членство в ЛДПР. Тогда Владимир Жириновский заявил, что партия «не просила у Смольного никаких должностей», что на Капитанова якобы оказывалось давление, и пригрозил начать кампанию против Беглова. Можно предположить, что открытое письмо Игоря Лебедева стало выполнением угрозы лидера ЛДПР.

«Позорный «муниципальный фильтр» был придуман якобы для того, чтобы не допустить до выборов преступных элементов и случайных людей. Но мы уже не первый раз видим, как благодаря этому филькиному фильтру от участия в голосовании отсекают действительно достойных кандидатов, представителей парламентских партий», — возмущается вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Вы об этом знаете, и, полагаю, что просто боитесь кандидата от ЛДПР. Ничем другим нельзя объяснить те препятствия, которые вы создаете нашему кандидату при сборе подписей муниципальных депутатов для прохождения фильтра», — написал Лебедев Беглову, хотя кандидат от ЛДПР Капитанов уже начал работу в Смольном под руководством врио губернатора.

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Игорь Лебедев назвал происходящее в Петербурге «политическим фарсом». «Искренне желаю вам проиграть эти выборы», — сообщил он Александру Беглову.

Напомним, до 18 часов 1 июля кандидатам в губернаторы Санкт-Петербурга необходимо представить в Горизбирком документы для регистрации и включения в избирательный бюллетень. Для кандидатов от партий нужны подписи муниципалов (не менее 155), для самовыдвиженцев, кроме этого, не менее 76 тыс. подписей избирателей Петербурга. Горизбирком в 10-дневный срок зарегистрирует кандидатов или откажет им в регистрации.

Врио губернатора Александр Беглов, баллотирующийся как самовыдвиженец, уже сдал в Горизбирком необходимые документы, как и еще несколько кандидатов.

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