Чита, 1 июля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В связи с мощнейшим наводнением, накрывшим соседнюю, Иркутскую область, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов поручил своему правительству узнать, какая именно нужна помощь пострадавшим. Об этом сказано в сообщении пресс-службы забайкальского губернатора.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

Андрей Гурулев займется сбором данных о необходимой помощи пострадавшим и организацией ее возможного оказания от Забайкалья». Правительство Забайкальского края «Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по чрезвычайным ситуациямзаймется сбором данных о необходимой помощи пострадавшим и организацией ее возможного оказания от Забайкалья».

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение накрыло Иркутскую область 26 июня. После продолжительных дождей реки вышли из берегов, подтопив более 80 населённых пунктов в шести районах. Вода зашла в тысячи жилых домов, в которых проживают более 30 тысяч человек. Известно о пяти погибших и двоих пропавших без вести.

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По состоянию на 1 июля вода всё ещё держится в 55 населенных пунктах, подтоплены 3296 домов, в которых проживают 9809 человек. В регионе действует режим ЧС.

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