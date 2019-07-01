Москва, 1 июля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Российские авиакомпании с января по май перевезли на 12,3% пассажиров больше, чем за тот же период в 2018 году. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

confused_me Самолет

За пять месяцев года услугами отечественных компаний воспользовались 44,88 млн пассажиров. Международные перевозки выросли на 18% — до 18,7 млн пассажиров, для внутренних рост составил 8,4%, в пределах страны перевезено 26,2 млн пассажиров.

За май число авиапассажиров выросло на 13,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 10,8 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ростуризм и Росавиация договорились усилить контроль над выполнением чартерных рейсов по различным направлениям. Мониторинг ведомства будут осуществлять ежедневно.

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