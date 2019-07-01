Брюссель, 1 июля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Неспособность лидеров ЕС согласовать кандидатуры ведущих чиновников объясняется тем, что разные группы стран ЕС руководствуются разными, подчас противоположными интересами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 июля, комментируя сообщения о переговорах лидеров стран-членов ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Как сообщалось ранее, лидерам входящих в ЕС государств пока не удалось согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии. Основным претендентом считается Франс Тиммерманс, однако руководители ряда стран, включая «вышеградскую четверку» (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) и Италию, выступают против. Вопрос о новом главе Еврокомиссии, а также о том, кто займет еще четыре ключевых поста, обсуждается лидерами стран-членов ЕС уже в третий раз за месяц.

«Неспособность руководителей государств — членов Европейского союза прийти к общему мнению по поводу новых ведущих чиновников этого объединения понятна: разные группы стран руководствуются противоположными интересами. У «старых», условно говоря, членов ЕС сохраняется желание в том или ином виде продолжить осуществление исконной идеи этого европейского сообщества. Даже если они видят её не во всём одинаково, вдаваться в детали мы сейчас не будем, их главная цель — усиление Европы и её роли в мировых делах.

У новых членов ЕС — тех, что вступили в 1990-е годы и позже — мотивация другая. Им нужен не сильный ЕС как таковой: им нужна структура, через которую им будет проще продвигать собственные интересы, далекие от интересов Европы в целом. Особенно показательны в этом плане поляки и прибалты. Во главе угла у них некий «реванш» по отношению к России, ради которого общеевропейская польза легко отставляется на второй план, если не приносится в жертву. За примерами далеко ходить не надо: история с «Северным потоком — 2» развивается на наших глазах.

Итак, происходящее вчера и сегодня в Брюсселе — это уже не первый «удар колокола» по ЕС, но это первый удар такой силы и наглядности. Пришелся он, кстати говоря, в весьма неудачное для сторонников единой Европы и, наоборот, в удачное для евроскептиков время. Акции Эммануэля Макрона с его идеями централизации падают — Борис Джонсон и Дональд Трамп потирают руки.

«Вышеградцы» же останутся в проигрыше в любом случае — и при маловероятном усилении руководства ЕС и самого этого объединения, и при ускорении его движения к распаду», — отметил Михаил Демурин.