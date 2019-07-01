Киев, 1 июля, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Украинские СМИ сегодня, 1 июля, обсуждают состояние государственного долга Украины.

Torange.biz Украинская гривна

Согласно информации прессы, с начала нынешнего года официальный Киев занял 182 млрд гривен (порядка 7 млрд долларов по нынешнему курсу). По крайней мере, такую информацию приводит министерство финансов Украины в своем макроэкономическом обзоре.

Согласно источнику, из этой суммы 155,5 млрд гривен составили внутренние займы (отдавать этот долг государство будет в гривне), 26,5 млрд гривен — это внешние займы (погашение будет в валюте). Отмечается, что если разделить общую сумму, занятую с начала года, на всех украинцев, получится, что каждый должен 4,1 тыс. гривен (порядка $160).

«Шокированы? Так точно, впервые Минфин нас «обрадовал» своей предельной откровенностью о том, что с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд грн, и если разделить эту сумму, то получится, что каждый украинец должен еще дополнительно 4100 гривен», — отмечает в своем комментарии украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт задается вопросом — остались ли в правительстве Украины здравомыслящие люди?

«Господа, напомню вам: в ближайшие два с половиной года Украине нужно выплатить по валютным долгам более 20 млрд долл. США. Это уже превышает нынешний объем золотовалютных резервов Нацбанка… Возьмите в руки калькулятор и посчитайте, сколько это в гривне… Невероятно? Владимир Гройсман, голова не кружится от успеха?» — риторически спрашивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в середине июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина пока что добросовестно выполняет свои финансовые обязательства по выплате долгов.

«За первое полугодие мы выполнили все обязательства, которые были перед Украиной. Общий объем выплат, которые необходимо осуществить в этом году — около 417 млрд грн. Представьте, что мы могли бы сделать за эти деньги!» — заявил Гройсман, добавив вместе с тем, что ситуация контролируемая и в финансовой системе Украины есть запас прочности.

Согласно официальной информации Минфина, Украине нынешним летом нужно будет погасить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долл., плюс еще в сентябре — 1,7 млрд долл.

Главным кредитором Украины является МВФ. Сейчас сотрудничество фонда и Киева приостановлено до проведения на Украине досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства.