Москва, 1 июля, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Изменение правила продажи молочных продуктов в России объясняется необходимостью борьбы с фальсификатом и подделками. Проблема эта серьезная: так, за 1 квартал 2019 года из магазинов было изъято более 19 тонн поддельной «молочки». С этой точки зрения назрела необходимость отделять «мух от котлет», то есть качественную продукцию от фальсификата, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочные продукты в магазине

Конечно, каждому покупателю небезразлично, действительно ли ему на самом деле продают в красивой упаковке продукт, изготовленный из натурального молока, или за такой упаковкой скрывается «молокосодержащий продукт», изготовленный на основе растительных жиров, в том числе пресловутого пальмового масла. За сливочное масло жирностью менее 80% нередко выдается маргарин, который теперь должен будет находиться на полке, отдельной от полок с натуральным сливочным маслом.

«Казалось бы, что это нововведение идет исключительно на пользу потребителю. Однако у него, как и у всякой реформы, есть сопутствующий ущерб. Затраты производителей на новую упаковку, а также, возможно, торговых сетей на дополнительные полки для отделения натурального товара от суррогата, будут включены в цены товаров», — считает эксперт.

В мае 2019 года молоко и молочная продукция, по данным Росстата, подорожали только на 4,8%, что оказалось ниже темпов годовой инфляции за май. Мы полагаем, что существенного роста цен на молоко и молочные продукты пока не будет, причем этому будет препятствовать сезонный спрос, например, на мороженое.

А к ближе к концу года, по мнению эксперта, можно будет увидеть небольшое повышение цен, в рамках 0,1% в годовом исчислении. И это только если на молочном рынке не возникнет кризиса, связанного, например, с болезнями коров, удорожанием кормов и т. д.

«Тем не менее можно констатировать, что по мере того, как отечественные продукты питания становятся менее суррогатными и более полезными для здоровья, что в принципе должно быть нормой жизни, они дорожают, и из товаров повседневного спроса переходят в премиальную категорию.

Так что гражданам можно ожидать, что молочная продукция станет более полезной, но только «сливки» с этой пользы снимут не все, а в основном крупные агрохолдинги и крупные производители «молочки» (в том числе работающие в России филиалы транснациональных корпораций), крупные торговые сети и состоятельные покупатели», — высказала свою точку зрения Мильчакова.

Как сообщает ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года, в соответствии с постановлением правительства РФ, на всей территории России меняются правила продажи молочных продуктов. Молочная продукция, не содержащая заменители молочного жира, теперь должна будет продаваться с пометкой на упаковке «Продукты без заменителя молочного жира» и находиться на полках магазинов отдельно от продукции, которая такие заменители содержит.

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