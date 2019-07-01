Магнитогорск, Челябинская область, 1 июля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. В Челябинской области силовики раскрыли убийство 39-летнего бизнесмена. 30-летний подозреваемый задержан, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления полиции.

Keith Allison Задержание

По данным МВД, тело было найдено утром 28 июня. Подозреваемый скрывался у третьих лиц. Там его и поймали полицейские.

В областном управлении СКР отмечают, что бизнесмен получил огнестрельные ранения. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения. Также будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для задержанного.