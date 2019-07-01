Москва, 1 июля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком, начали действовать в России 1 июля. Ежедневная процентная ставка ограничена теперь одним процентом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Кредиторы смогут потребовать с заемщика не более двукратной суммы кредита. Так, если человек взял кредит на 10 тыс. рублей, то предел начисленных платежей, включая проценты, штрафы и другие относящиеся к кредиту платежи, составит 20 тыс. рублей.

Изменения вводятся поэтапно. С 28 января 2019 года кредиторы могут требовать с заемщика сумму, ограниченную 2,5 размерами займа, ежедневная процентная ставка при этом ограничивалась 1,5%. С 2020 года требуемая с заемщика сумма не может более чем в 1,5 раза превышать взятую взаймы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ анонсировал установление порядка взыскания просроченной задолженности по микрозаймам.

Читайте также: Центробанк РФ поддержал новые правила взыскания долгов по микрозаймам