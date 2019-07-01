Иркутск, 1 июля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. В Тулунском районе Иркутской области из-за постигшего регион наводнения перекрыли федеральную трассу «Сибирь». И сейчас там скопилось большое количество транспорта, в том числе фургонов дальнобойщиков. Об этом со ссылкой на председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова сообщает официальный сайт иркутского правительства.

Rmeteo.ru Размыв дороги после наводнения в Иркутской области

«Нужно организовать четкое информирование людей по пунктам питания, питьевой воде и открытию дорог и возможных объездов, чтобы разгрузить трассу», — поручил чиновник.

Министр строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светлана Свиркина доложила: восстановление дорожной инфраструктуры идет в основном в Нижнеудинском районе.

Министр строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светлана Свиркина «В общей сложности на паводковых территориях 48 участков с подтоплениями, из них, по информации на данный момент, проезд восстановлен на 23 участках».

По словам чиновницы, уже восстановлен проезд по дороге Тайшет — Чуна — Братск, закрытый 30 июня из-за переливов воды. Работа идет, техника есть на всех территориях, рассказала Светлана Свиркина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за наводнения, постигшего Иркутскую область 26 июня, реки вышли из берегов и подтопили более 80 населённых пунктов на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов. Вода зашла в 6669 жилых домов, где проживают более 3300 человек.

Движение на шестикилометровом участке трассы Р-255 пришлось закрыть 29 июня. Из-за сильного подъёма воды в реке Ия, уровень воды над проезжей частью дороги в зоне затопления составлял около трёх метров. Сейчас там ведут работы по расчистке.

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