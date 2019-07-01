Виго, Испания, 1 июля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес перешёл в «Сельту». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

(сс) Catherine Kõrtsmik Денис Саурес

Отмечается, что сумма трансфера составила €12,9 млн. Помимо этого сделка предполагает бонусы в размере €3,1 млн.

Добавим, что Суарес ранее уже выступал за «Сельту» на молодёжном уровне. После этого он играл за «Севилью» и «Вильярреал».

В сезоне 2018/19 Суарес сыграл за «Барселону» два матча, после чего был отдан аренду в лондонский «Арсенал», за который сыграл в четырёх матчах.

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