Якутск, 1 июля, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Промывка систем отопления проведена в 732 многоквартирных домах Якутска, или в 56% от их общего количества, теплоснабжение которых осуществляется от источников «Якутскэнерго». Об этом 1 июля сообщает пресс-служба компании.

Josh Wedin К зимнему сезону готовы!

Работа проводится в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Такие же работы проводятся на большинстве социально-значимых объектах города. Промывка систем отопления проведена в 28 поликлиниках и больницах (27% от их общего количества), тринадцати школах (25%), трёх детских садах (8%). Всего в Якутске промывка отопительных систем проведена на 1026 объектах учреждений и организаций, что составляет 27% от общего количества клиентов энергокомпании.

Отмечается, что в ходе подготовки к новому отопительному периоду энергетики оценят качество выполненных работ и готовность объектов потребителей к запуску теплоносителя.

Заключение энергетиков потребуется клиентам компании для получения актов готовности. По словам ведущего инженера-инспектора теплотехнической группы Якутского отделения Энергосбыта Юрия Нидзельского, кроме выполнения технических требований для получения паспорта готовности юридическим лицам потребуется оплатить имеющуюся задолженность за потребленные ранее энергоресурсы.

Читайте также: Лишившиеся газа жители Якутска начали заключать договоры с газовщиками