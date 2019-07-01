Киев, 1 июля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Украинский олигарх Игорь Коломойский регулярно подвергает критике действия команды президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан 1 июля в интервью «РБК-Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Чиновник рассказал, что сейчас Коломойский общается с ним гораздо реже и, в основном, критикует.

«Ему многое не нравится, что мы делаем», — отметил Богдан.

Глава офиса Зеленского также опроверг информацию о том, что в списках пропрезидентской партии «Слуга народа» около 25 человек — это люди Коломойского. В частности, таковым нельзя считать директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

«Ткаченко — как и я, нанятый менеджер, который выполняет свою работу. Я долго с ним общался, защищал его интересы, защищал его от политических преследований, у меня свое мнение об этом человеке», — рассказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Богдан заявил, что если позволить жителям всех русскоязычных регионов Украины свободно использовать русский язык, то окажется, что Украиной является только Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

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