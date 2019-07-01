Вашингтон, 1 июля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Японская компания Honda отзывает в Соединённых Штатах около 1,6 млн машин из-за неисправных подушек безопасности. Об этом сообщает портал «Автомобили.ру»

Honda

Сообщается, что подушки безопасности Takata, которые установлены на машинах компании Honda, могут взорваться со слишком большой силой. Причиной брака является аммиачная селитра, которая используется для микровзрывов. Но при воздействии больших температур и влажности она может гореть слишком быстро, разрывая защитную оболочку.

По информации портала, подушки безопасности Takata стали причиной смерти 24 человек. Кроме того, сотни человек были ранены.

Автокомпания призывает водителей как можно скорее запланировать ремонт.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Национальное управление по безопасности движения на шоссейных дорогах Соединённых Штатов сообщило, что на территории США порядка 12,3 млн машин оснащены дефектными подушками безопасности. Отзыву подлежат автомобили с эйрбегами компании ZF-TRW. Они были установлены на машинах Toyota, Honda, Kia, Hyundai, Mitsubishi и Fiat Chrysler, которые были выпущены с 2010 по 2019 год.

Читайте также: Около 12,3 млн авто в США имеют неисправные подушки безопасности — СМИ