Петропавловск-Камчатский, 1 июля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. В первый месяц лососевой путины, июнь 2019 года, камчатские рыбаки добыли 6,6 тыс. тонн лосося. Самые большие успехи у добытчиков нерки — 5,8 тыс. тонн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

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Нерки рыбаки Камчатки добыли 5,8 тыс. тонн, 283,3 тонны, кеты — 294,3 тонны, чавычи — 186,1 тонну.

Рыбаки-любители по состоянию на 1 июля добыли 29, 640 тонн. Больше всего добыто чавычи — 16, 473 тонны. КМНС Камчатки добыли 71 510 тонн лосося, преимущественно нерки — 51, 456 тонны.

Для научно-исследовательских целей выловлено 5,318 тонны лосося.

Как сообщало ИА REGNUM, в лососевую путину 2019 года рыбаки Камчатки планируют добыть 320 тыс. тонн лосося. «Красная путина» стартовала на полуострове 1 июня.