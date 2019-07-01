Москва, 1 июля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Сети опубликовано видео инцидента между белым медведем и женщиной в клетке вольера зоопарка. Запись разместил 30 июня на YouTube пользователь Алекс Ман.

Белый медведь

На кадрах к женщине, которая проводила уборку вольера, неожиданно подошёл белый медведь. Она не растерялась и выставила перед собой веник. Препятствие отпугнуло зверя, он отошёл в сторону. Воспользовавшись моментом, уборщица выбралась из клетки.

Автор ролика пояснил, что случай произошёл в Московском зоопарке 27 июня 2019 года. Официального сообщения руководства зоопарка по данной истории не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Московском зоопарке запустили трансляции из вольеров панд.