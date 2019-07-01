Село Барятино, Калужская область, 1 июля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Калужской области более 250 добровольцев 30 поисковых отрядов из 20 регионов России принимают участие в поисковой экспедиции «Западный фронт-5», открывшейся 1 июля. В 2019 году поисковая экспедиция «Западный фронт» в окрестностях деревни Цветовка Барятинского района продлится до 14 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

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Собравшимся волонтёрам придётся вести поисковые работы рядом с высотой 269,8 «Зайцева гора». Там во время Великой Отечественной войны в 1942—1943 годах вели ожесточённые оборонительные бои соединения 50 Красной армии Брянского фронта.

Так, весной 1942 года гитлеровские войска создали в районе Зайцевой горы мощное укрепление. Красноармейцы пытались овладеть этой высотой до марта 1943 года. В кровопролитных боях погибли более 100 тысяч бойцов и командиров Красной армии.

Торжественное захоронение поднятых в ходе нынешней поисковой экспедиции останков красноармейцев состоится 13 июля на воинском захоронении 269,8 «Подрыв».

Экспедиция «Западный фронт» в Барятинском районе Калужской области проходит регулярно. В 2016—2017 годах были торжественно перезахоронены 322 бойца Красной армии.

В 1988 году в Калужской области состоялся первый всесоюзный слет поисковых отрядов. За эти годы на территории региона традиционно проходили всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт». Более чем за 30 лет только калужскими поисковиками были обнаружены и захоронены останки более 41 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена свыше пяти тысяч бойцов и командиров Красной армии. Благодаря работе поисковиков на территории Калужской области было создано шесть воинских мемориальных комплексов. В настоящее время в Калужской области действует порядка 47 поисковых отрядов, объединяющих более шести тысяч участников.