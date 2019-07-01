Махачкала, 1 июля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Трое заместителей директора госучреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», подозреваемые в причинении ущерба бюджету Дагестана более чем на 241 млн рублей, по ходатайству следствия заключены под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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Напомним, Саад Саидов, Юсуп Расулов и Магомедамин Казакбиев подозреваются в превышении служебных полномочий. По данным следствия, чиновники в 2017 году незаконно подписали от имени республиканского правительства контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в различных районах республики.

В ФСБ России уточнили, что госконтракты злоумышленники заключали с аффилированными с ними коммерческими структурами по завышенным ценам. Финансирование осуществлялось в рамках реализации в Дагестане государственной программы «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб бюджету Дагестана от противоправных действий Саидова превысил 183 млн рублей, от махинаций Расулова и Казакбиева — более 52 млн рублей и более 6 млн рублей соответственно.