Пока гром не грянет: названа возможная причина потопа в Приангарье
Иркутск, 1 июля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Нельзя исключать того, что основной причиной наводнения в Иркутской области стали климатические изменения, считает международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM сложившуюся в Приангарье ситуацию, он вспомнил и о других регионах, где наблюдалось схожее стихийное бедствие:
Евгений Симонов также отметил, что коалиция «Реки без границ» десять лет пытается побудить власти и владельцев Иркутской ГЭС начать работу по предупреждению последствий большой воды на Байкале сейчас, а не когда грянет.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате паводка, случившегося на Дальнем Востоке в 2013 году, пострадало более 100 тысяч человек, свыше 30 тысяч человек покинули свое жилье.
Наводнение в Иркутской области наблюдается с 26 июня. Из-за обильного выпадения осадков, переувлажнения почвы и резкого подъема уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов произошло подтопление в 83 населенных пунктах 6669 жилых домов, в которых проживают 32 777 человек, в том числе 4050 детей.
В ночь на 7 июля 2018 года после месяца проливных дождей реки вышли из берегов и началось мощнейшее наводнение в Забайкалье. В первые же сутки поток воды смыл шесть мостов в Шилке и подтопил 560 домов.
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