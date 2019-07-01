Вашингтон, 1 июля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Экономика США занимает «хорошее положение», но неопределенность, возникшая вследствие затяжных торговых споров, и замедление роста общемировой экономики усиливаются. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил 1 июля представитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Ричард Кларида.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

«Экономика США занимает хорошее положение», — сказал он.

Кларида также приветствовал возобновление торговых переговоров между США и Китаем, но отметил, что аналитики ФРС выступают за упрощение денежно-кредитной политики в условиях неопределенности ситуации в целом.