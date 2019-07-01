Новосибирск, 1 июля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Ход реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в Новосибирской области находится на контроле губернатора Андрея Травникова. По его поручению министр образования региона Сергей Федорчук проинспектировал ход строительства новых учреждений дошкольного и школьного образования — двух детских садов и школы на Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе города Новосибирска, возводимых в рамках нацпроектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Правительство Новосибирской области В рамках нацпроектов в 2019 году в Новосибирской области будет введено более 7 тысяч новых мест в школах и детских садах

По словам Травникова, в рамках реализации этих национальных проектов области предстоит ввести беспрецедентный объём мест в школах и детских садах.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Только в ближайшую трёхлетку нам предстоит построить 17 школ общей численностью почти 14 тысяч мест, в том числе уже в этом году — шесть новых школ почти на 4 тысячи мест. В следующие три года количество вновь возводимых школ будет вдвое больше. По детским садам — 52 объекта в ближайшие шесть лет, при этом основной объём необходимо ввести в строй в ближайшие три года — это 44 объекта. На фоне таких масштабных задач важно сразу же, с самого старта, строго соблюдать сроки и качество строительства. Сегодня все работы ведутся в соответствии с графиком и с надлежащим качеством».

Правительство Новосибирской области Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук проинспектировал ход строительства новых учреждений

Губернатор Новосибирской области упомянул о ещё одном важном направлении работы — приведении в нормативное состояние существующих школьных зданий. Он отметил, что эта задача обсуждалась, в том числе, главами регионов на недавнем заседании Госсовета по направлению «Образование и наука».

«Первое решение уже принято: по инициативе вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в нацпроект «Образование» включено дополнительное мероприятие — капитальный ремонт действующих школ. Принято решение о начале финансирования, общая сумма — 14 млрд рублей. Это хорошая помощь регионам», — считает Андрей Травников.

По подсчётам главы региона, большой объём вводимых новых школ и детсадов потребует привлечения тысяч новых педагогических кадров. Задача обеспечения образовательных учреждений новыми кадрами возложена на министерство образования и муниципалитеты региона.

Отметим, что школу №216 по ул. Виталия Потылицына, 9 в Новосибирске по заказу УКС возводит подрядчик «Сибремонтсервис». Работы стартовали в 2017 году. Школа, которая рассчитана на 1 100 мест, должна быть введена к 1 сентября 2019 года. Сейчас идёт благоустройство территории. Общая стоимость объекта с оборудованием — 1 млрд 20 млн рублей.

Срок ввода детского сада по ул. Высоцкого, который также строит «Сибремонтсервис», 2019 год. Его вместимость — 165 мест. Сметная стоимость — 180,5 млн рублей. Ещё один детский сад на Плющихинском жилмассиве планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Всего в рамках реализации национального проекта «Образование» в период с 2019 по 2024 год в Новосибирской области должны появиться 48 школ проектной мощностью 27 812 мест.

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию шесть школ, в том числе школа по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе на 1100 мест; школа по ул. Титова в Ленинском районе на 1100 мест; пристройка к средней школе в д. Бурмистрово Искитимского района на 176 мест; школа в III микрорайоне р.п. Кольцово на 1050 мест; здание школы по ул. Охотская, 84 в Заельцовском районе на 525 мест; приобретение (выкуп) здания школы в п. Светлый Мошковского района на 500 мест.

Продолжится строительство и реконструкция 11 школ общей проектной мощностью 8 846 мест со вводом их в эксплуатацию в последующие годы. На 2019 год предусмотрено финансирование в объёме — почти 4,6 млрд рублей, в том числе: из федерального бюджета — 1,3 млрд рублей; из областного бюджета — 3, 2 млрд рублей.

В рамках реализации нацпроекта «Демография» в период с 2019 по 2024 год в регионе планируется построить 52 детских сада на 9 455 мест. В текущем году должны быть открыты 17 детских садов на 2 895 мест. Продолжится строительство 17 детских садов на 2 975 мест со вводом их в эксплуатацию в последующие годы. На это в 2019 году предусмотрены 4,4 млрд рублей, из федерального бюджета — 2,3 млрд рублей; из областного бюджета — более 2 млрд рублей.

Отметим, что национальные проекты реализуются в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».