Соледар, ДНР, 1 июля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования 27 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 524 единицы боеприпасов, сообщили 1 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел из миномета

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 140 снарядов из 122-мм гаубиц, 169 мин калибра 120 мм, 44 мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, а также гранатомёты различных типов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Михайловка, посёлок шахты 6/7), Донецк (посёлок шахты «Трудовская», аэропорт), Весёлое, Спартак, Ясиноватая, Александровка, Докучаевск, Саханка, Заиченко, Ленинское, Красноармейское, Октябрь», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в ходе обстрелов повреждения получил один жилой дом. Жертв среди мирных жителей нет. Сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 284 единицы боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе Станицы Луганской в ЛНР является шагом к установлению устойчивого перемирия.

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Напомним, согласно Минским соглашениям, применение артиллерии калибром более 100 мм в Донбассе запрещено.