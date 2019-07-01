Москва, 1 июля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Дата изготовления, срок годности и пищевая ценность должны обязательно присутствовать на упаковке с молоком. Рекомендации по выбору этого пищевого продукта опубликованы 1 июля пресс-службой Роспотребнадзора.

Ян Вермеер. Молочница. 1658-1660

Производитель также обязан указать на упаковке наименование продукта, количество, состав и сведения о себе. Должны быть указаны срок и условия хранения до и после вскрытия упаковки.

Хранить молоко в магазинах нужно в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре не выше +6 °C. Не стоит покупать молоко в упаковке, которая хранилась с нарушением условий, вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, а срок годности истекает на следующий день.

«Не покупайте молоко у случайных продавцов и с рук на улице!» — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре напомнили о правилах дистанционной торговли: покупатель вправе знать об основных свойствах товара и адресе продавца, месте изготовления товара, цене и условиях приобретения.

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