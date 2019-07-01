Порт-Морсби, 1 июля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Извержения двух вулканов в Папуа — Новой Гвинее вынудили 15 000 жителей на северо-востоке страны покинуть свои дома, сообщает Sindonews.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Издание отмечает, что речь идет о вулкане Улавун на острове Новая Британия на северо-востоке Папуа — Новой Гвинеи и вулкане Манам, который расположен неподалеку.

К настоящему времени сообщается, что из-за извержения вулканов разрушены дома и уничтожены плантации.

Согласно федерациям Красного Креста и Красного Полумесяца, 3775 человек покинули свои дома из-за извержения вулкана Манам и 11 047 человек — из-за извержения вулкана Улавун.

Издание отмечает, что приют для беженцев Улавун в провинции Новая Западная Британия посетил премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе. Ранее премьер-министр принял решение мобилизовать силы обороны страны для оказания помощи населению.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Улавун проснулся 26 июня, выбросив столб пепла на высоту около 13 км, а вулкан Манам начал извергаться 28 июня.