Киев, 1 июля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Президенту следует думать прежде о простых людях, а потом уже о личном комфорте. Таким образом, намерение президента Украины Владимира Зеленского перенести свою администрацию в новое здание прокомментировала 30 июня в эфире телеканала «Украина» украинский политик, бывший советник Виктора Януковича Анна Герман.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В то время как десятки тысяч людей на Украине не знают, куда деться по причине отсутствия жилья, президент страны принимает решение о переезде в новое здание, потому как на прежнем месте он «сходит с ума». Такое поведение недостойно президента страны, уверена Герман.

«Президент сначала думает про людей, а потом про себя. Если у тебя такие слабые нервы, что ты можешь сойти с ума только от того, что ты находишься в помещении, которое тебе не нравится, тебе нечего идти в президенты», — заявила украинский политик.

Несмотря на то что подобные заявления в адрес главы государства звучат резко, Герман может себе это позволить. Право «подсказать молодому президенту» ей дает имеющееся образование и возраст.

«Господин президент! Постройте за эти деньги здания для тех людей, кто сегодня без дома. Постройте квартиры для тех, чьи родители погибли в Донбассе. Эти погибшие солдаты, возможно, имеют детей, имеют матерей, которые страдают. Подумайте сначала про них, а потом уже про то сойдете или не сойдете вы с ума. И держите свои нервы в кулаке. Потому что вы пришли в тяжелую страну, вы пришли в тяжелую ситуацию. И вас в спину никто не толкал, это был ваш выбор», — завершила свое обращение к главе государства Герман.

Ранее, 19 июня, президент Украины заявил о том, что планах перенести администрацию президента с Банковой улицы в центре Киева в другое место, аргументировав свои намерения фразой: «Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду».

Напомним, украинский политический деятель, писатель и журналист Анна Герман работала с Виктором Януковичем с 2004 по 2014 годы. Сначала она была пресс-секретарем Януковича премьер-министра Украины. Позже при президентстве Януковича — заместителем главы администрации, народным депутатом и советником президента. Одна из немногих политиков, не отказавшихся от Януковича после оставления им поста президента.