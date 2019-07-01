Иркутск, 1 июля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В ближайшие дни паводковая ситуация в терпящей бедствие Иркутской области может ещё более осложниться. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 2 июля усиление ветра и ливневые дожди ожидаются в западных и северо-западных районах Приангарья.

Цитата из канала Сибирь. МБХ медиа Наводнение в Иркутской области

Также синоптики сообщают, что 2−4 июля в западных, центральных, северных, верхнеленских и местами в южных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов (4−5 классов).

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутскую область пришло 26 июня после обильных дождей. Из-за резкого подъема уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей по состоянию на 1 июля подтоплены более трёх тысяч домов в 55 населенных пунктах. Вечером 30 июня Приангарье с краткосрочным визитом посетил президент Владимир Путин. Он поручил заняться скорейшим восстановлением поврежденной паводком инфраструктуры и выплатами компенсаций пострадавшим. В регионе действует режим ЧС.

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