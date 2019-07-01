Москва, 1 июля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Рост тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2019 года абсолютно плановая итерация, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.

«Например, в Санкт — Петербурге тарифы на ЖКУ снизились после ревизии тарифных заявок ресурсоснабжающих организаций. В итоге годовой рост составит всего 0,4% вместо 4%.

Особенно сильное снижение тарифов в северной столице произошло на тепло и воду. Однако, эта история разовая и вряд ли её повторения стоит ожидать во всех регионах России», — высказал свое мнение политолог.

Читайте также: В Петербурге уточнили размер платежей за ЖКУ для разных типов жилья

Как сообщало ИА REGNUM, в России выросли тарифы на коммунальные услуги. Так, с 1 июля за газ, воду, свет и тепло потребители в стране будут платить на 2,4% больше.

На данную тему: В России второй раз за год подорожали услуги ЖКХ