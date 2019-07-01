Москва, 1 июля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. С июля 2019 года пошлина на экспорт нефти из России снижается с 110,4 доллара за тонну в июне до 100,3 доллара. Об этом говорится сообщении Минэкономразвития РФ.

Цистерны с нефтью

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Как следует из документа, в период с 15 мая по 14 июня средняя цена на нефть Urals составляла 66,66 доллара за баррель, то есть 486,6 доллара за тонну.

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Также снижена пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масло. Ставка составляет до 30 долларов за тонну. Пошлина на темные нефтепродукты снизилась до 100,3 доллара. Пошлина на экспорт прямогонного бензина (нафта) снижена с 60,7 доллара за тонну до 55,1 доллара за тонну.

При этом пошлина на сжиженный газ и сырую нефть осталась на нулевом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2019 года пошлина на экспорт нефти из Российской Федерации увеличилась на $6,2 — до $97,4 за тонну.