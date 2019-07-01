Самара, 1 июля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. По результатам первых пяти месяцев 2019 года Самарский регион лидирует по продажам Lada Vesta — здесь было реализовано 3 437 машин данной модели «АвтоВАЗа». Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Lada Vesta

Сообщается, что всего за первые пять месяцев 2019 года российские автолюбители приобрели 46 837 новых «Вест».

После Самарской области следует Республика Татария с результатом 2384 проданных автомобиля. Башкирия на третьем месте. Там реализовано 1 846 новых Lada Vesta.

Четвёртое и пятое места занимают Московская область (1 825 ед.) и Свердловская область (1 737 ед.) соответственно.

Напомним, Lada Vesta в 2018 году стала самой популярной моделью авто на российском авторынке, а в 2019 году она заняла второе место. Первое место в этом году занимает Lada Granta.

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