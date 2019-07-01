Екатеринбург, 1 июля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Для улучшения демографической ситуации в России нужно популяризовать образ молодого гражданина-семьянина. Об этом заявил заслуженный деятель Российского общества социологов Юрий Вишневский корреспонденту ИА REGNUM.

PublicDomainPictures Отец и ребенок

Вишневский привёл несколько установок, которые власти должны сформировать у молодёжи. Во-первых, молодёжь должна быть заранее готова к брачно-семейной жизни. Во-вторых, необходимо регулярно формировать позитивные репродуктивные установки для будущих родителей. Наконец, необходимо популяризовать принципы «родительского труда» — комплексу действий по уходу над детьми, их воспитанию и социализации, а также раннему обучению и развитию.

Также учёный предлагает популяризовать ориентацию на устойчивость молодой семьи, дабы предупредить её возможный распад. К сожалению, нынешняя ситуация не радует социологов.

Напомним, в Свердловской области в 2018 году родилось на 6% меньше граждан, чем в 2017 году. По всей России же родилось на 5,4% меньше жителей.