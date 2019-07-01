Осака, Япония, 1 июля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Индонезию в 2020 году. Об этом, как сообщает Sindonews, глава государства заявил во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в кулуарах саммита G20 в Осаке (Япония).

Recep Tayyip Erdoğan Реджеп Тайип Эрдоган

Известно, что лидеры двух государств попросили начать подготовку к визиту, который, как они надеются, приведет к конкретному сотрудничеству. Визит Реджеп Тайип Эрдогана будет приурочен к 70-летию установления двусторонних отношений между Индонезией и Турцией.

Президент Турции также выразил свои поздравления в связи с переизбранием Джоко Видодо на посту главы государства.

«Благодарю Вас, президент Эрдоган, за поздравления. Все избирательные процессы уже завершены», — заявил Джоко Видодо в ходе двусторонней встречи в Осаке.

Стороны согласились с тем, что товарооборот между двумя странами может быть увеличен, и глава Турции предложил несколько стратегических соглашений о сотрудничестве в сфере промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду назвал дипломатические отношения между Индонезией и Турцией «очень важными».

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