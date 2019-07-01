Москва, 1 июля, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Нефть резко подешевела 28 июня, из-за чего вышла в минус по итогам недели. Нефть марки Brent, которая отметила недельные максимумы на отметке $66 за баррель, финишировала в районе $64,35, отскочив от дневного минимума на $64. Сегодня, 1 июля, на утренней сессии котировки прибавляют в весе, обновив максимумы в районе $66,60, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поводом для агрессивной фиксации прибыли под занавес торгов 28 июня послужила отраслевая статистика из США, которая напомнила рынкам о том, что американские производители продолжают вершить сланцевую революцию.

Так, отчет Минэнерго показал, что в апреле средний показатель добычи нефти впервые превысил 12 млн баррелей, достигнув 12,16 млн, что почти на 250 тыс. баррелей в день выше, чем в предыдущем месяце. Тем временем Baker Hughes сообщила, что число активных буровых на прошлой неделе увеличилось на четыре единицы — до 793 штуки, отметив вторую неделю роста подряд», — пояснил эксперт.

Впрочем, уже на старте этой недели котировки могут перейти к росту с оглядкой на саммит ОПЕК+. На полях саммита G20, прошедшего в Японии, лидеры России и Саудовской Аравии договорились о пролонгации сделки. Теперь вопрос лишь в том, на какой период будет продлено соглашение.

«Но важно помнить, что здесь есть риск разочарования. Во-первых, участники рынка уже практически полностью заложили в цену продление ограничений на добычу. Во-вторых, многие инвесторы уже ожидают пролонгации на девять месяцев.

Так что, если производители продлят квоты на полгода, рынок может показать негативную реакцию на вердикт картеля. Впрочем, немалое значение также будет иметь комментарии, которыми экспортеры сопроводят свое решение», — полагает Николаев.

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