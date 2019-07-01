Пекин, 1 июля, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Группировка из 192 китайских спутников с искусственным интеллектом будет выведена на орбиту к 2021 году. Аппараты предназначены для наблюдения за земной поверхностью, передает 1 июля Центральное телевидение Китая.

AAxanderr Запуск китайского ракета-носителя «Чанчжэн-2С»

Аппараты назвали Leo в честь созвездия Льва. Они оснащены блоками управления, отчасти имитирующими мозговую деятельность. Спутники смогут изучать снимки земной поверхности и отбрасывать изображения с низким качеством. В результате на Землю будут переданы только самые ценные для заказчиков снимки.

Система Leo, включающая спутники серии «Яогань», сможет осуществлять экологический мониторинг, наблюдать за земной поверхностью, предупреждать стихийные бедствия и участвовать в контроле транспортных потоков. При необходимости спутники скорректируют движение космических аппаратов.

Ожидается, что у Leo появится функция автопилотирования. В космос аппараты выведет ракета-носитель для коммерческих пусков «Цзелун-1».

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