Ростов-на-Дону, 1 июля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Сержант мотострелковой горной роты погиб в ходе военных учений под Ростовом-на-Дону. Трагедия произошла на полигоне «Кузьминский».

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О смерти солдата-контрактника сообщает интернет-издание «Блокнот-Ростов» со ссылкой на собственные источники. Редакция располагает материалами служебной проверки, согласно которым ЧП на военном полигоне произошло ещё 14 июня.

«В нарушение требований безопасности назначенный личный состав к месту работ выдвинулся через участок проведения стрельб, где в этот момент проходили занятия по огневой подготовке», — цитирует выдержку из документа издание.

Уточняется, что шесть военнослужащих были отправлены по заданию командира на установку мишеней, но в расположение вернулось только пятеро. Тело погибшего было обнаружено спустя три дня — 17 июня.

Материалы служебной проверки переданы комиссии Южного военного округа. Надзорному ведомству предстоит также выяснить, как получилось, что причиной смерти военнослужащего были названы не огнестрельные ранения, а «остановка сердца и многооскольчатые переломы правых седалищной подвздушной, крестца, бедренных костей с кровоизлиянием в окружающий перелом костей правого предплечья», — именно это указано в первичных документах.

ИА REGNUM напоминает, что в войсковой части Ставрополя в июне произошла трагедия — погиб солдат-срочник из посёлка Целина Ростовской области. Родители призывника не верят официальной версии произошедшего, согласно которой их сын свёл счёты с жизнью.