Иркутск, 1 июля, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Иркутские спасатели помогли группе туристов из Иркутска выбраться из водной ловушки на реке Новоснежная в Слюдянском районе. Подробности сегодня, 1 июля, сообщает сайт регионального правительства.

Правительство Иркутской области Наводнение в Иркутской области. Спасение туристов

По мелководью туристы (трое молодых людей) переправились на косу, находящуюся на другом берегу реки, и разбили там лагерь. Но в ночь на 30 июня в горах были сильные ливни, и уровень Новоснежной резко поднялся. Отдыхающие оказались отрезанными от внешнего мира потому, что отмель превратилась в остров.

Как пояснил начальник южного поисково-спасательного отряда ОГБУ «Пожарно-спасательной службы Иркутской области» Владимир Демин, поскольку угодившие в водяную ловушку туристы наотрез отказывались оставлять машину на острове, спасателям, прибывшим из Слюдянки на автомобиле высокой проходимости ГАЗ-66, пришлось взять машину на буксир и в неглубоком месте перевезти всех на другой берег.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки (Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей) вышли из берегов на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов и подтопили 83 населенных пункта. Вода зашла в 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков. Пострадали 32 777 человек, в том числе 4050 детей.