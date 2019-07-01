Москва, 1 июля, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Десять моделей машин в России занимают 43% авторынка. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

balsas.it Авторынок

По информации аналитического агентства, на авторынке России в 2019 году официально представлено 275 моделей новых легковых машин 48 разных компаний. При этом 273 тыс. из 643 тыс. машин приходится всего на 10 моделей шести компаний.

С января по май 2019 года две модели «АвтоВАЗа» — Lada Granta и Vesta — заняли 8,3% и 7,4% рынка новых легковых машин соответственно. Далее идут машины корейских автопроизводителей. Они занимают с третьей по пятую позицию — KIA Rio (6,2%), Hyundai Creta (4,5%) и Solaris (3,9%).

Немецкий Volkswagen Polo занимает 3,5% российского рынка, Lada Largus — 2,6%, а французская Renault Duster — 2,4%.

Замыкают десятку с равным результатом в 2,1% Skoda Rapid и Renault Logan.

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