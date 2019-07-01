Москва, 1 июля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт совещание с членами правительства РФ о ситуации в стране с бедностью населения и с реальными доходами граждан, сообщается на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Участники совещания обсудят, как достигнуть устойчивого роста реальных доходов жителей России, увеличить уровень пенсионного обеспечения выше инфляции.

Кроме того, члены правительства рассмотрят вопрос о снижении уровня бедности в стране.

На совещании выступят главы Мифина, Минэкономразвития, Минтруда и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в программе «Познер» на «Первом канале» назвал бедность «позором».

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