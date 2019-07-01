Чита, 1 июля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Чабанские стоянки, сгоревшие в результате масштабных степных пожаров в Забайкалье, ещё даже не начали отстраивать, несмотря на поручение российского президента Владимира Путина. Об этом со ссылкой на вице-премьера регионального правительства Андрея Гурулёва, доложившего о ситуации в ходе оперативного совещания в правительстве, сообщает ИА «Чита.Ру».

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По словам чиновника, это происходит потому, что региональное министерство сельского хозяйства саботирует эти работы. Но глава профильного ведомства Денис Бочкарев, в свою очередь, заявил, что Гурулёв «декламирует неверно» и отметил, что работа ведётся. В частности, разработан порядок возмещения средств пострадавшим сельхозтоваропроизводителям.

Позднее в правительстве Забайкалья корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что вся работа по восстановлению последствий полевых пожаров ведётся своевременно, а причиной столь громкого заявления вице-премьера Гурулёва стала недостаточная компетенция в данном вопросе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные пожары в Забайкалье начались ещё в конце апреля 2019 года. В регион они пришли вместе с резким потеплением, шквалистым ветром и непотушенными палами. Огнём было уничтожено 99 жилых домов. Пострадали около 650 человек.

Российский президент Владимир Путин специально прилетал в Читу и в ходе оперативного совещания, проведённого прямо в аэропорту, отметил, что прежде всего в пострадавших районах следует уделить внимание помощи людям, наметить план конкретных действий по восстановлению жилья и в ближайшее время оперативно, не дожидаясь холодов, его выполнить.