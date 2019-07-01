Москва, 1 июля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. В Москве в районе храма Христа Спасителя между Берсеневской и Якиманской набережными появится ещё одна новая пешеходная зона, сообщается на портале мэра столицы.

Пешеходы

В новое пешеходное пространство войдёт уже существующий маршрут: от храма Христа Спасителя через Патриарший мост в сторону Замоскворечья. В этом месте создадут культурный центр.

Вдоль Болотной набережной обустроят причал и лестницу для спуска к Москве-реке под Патриаршим мостом. Площадь пешеходной зоны составит 9,1 тыс. кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, некоторые улицы в центре Москвы за последние годы стали пешеходными. Были расширены пешеходные зоны на московских улицах Маросейка и Покровка. Стала пешеходной Школьная улица в районе Таганки.

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