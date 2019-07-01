Москва, 1 июля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. За период с января по май 2019 года реализация новых машин премиум-брендов в России выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Genesis G80 Sport

Всего за пять месяцев 2019 года российские автолюбители приобрели 59,3 тыс. новых премиальных машин. Специалисты аналитического агентства отметили, что реализация машин премиум-класса на фоне падения всего российского авторынка растет.

С января по май 2019 года рост продаж произошел у восьми премиальных марок. Больше всего выросли продажи машин южнокорейской компании Genesis. Здесь рост составил 80%. У итало-американской марки Jeep этот показатель вырос на 48%. На третьем месте машины шведского бренда Volvo. Рост реализации автомобилей этой компании вырос на 30%.

Четвёртое и пятое места заняли автомобили немецких автопроизводителей Porsche (+25%) и BMW (+17%) соответственно. Далее идут марки smart (+15%), MINI (+10%) и Mercedes-Benz (+2%).

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