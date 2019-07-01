Владивосток, 1 июля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Некоторые пассажиры, прилетевшие утренним рейсом из Москвы («Шереметьево») во Владивосток, не получили багаж. Представители авиакомпании, которая осуществляла рейс, предполагают, что недостающие чемоданы прилетят в столицу Дальнего Востока следующим рейсом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Багаж

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Некоторые пассажиры злополучного рейса из «Шереметьево» получили только часть своего багажа, некоторые недосчитались сразу нескольких сумок. Представители авиакомпании, осуществлявшей рейс, предложили дождаться следующих рейсов, которыми, по их мнению, могут привезти недостающий багаж, пишет ИА «ПримаМедиа». Пассажиры негодуют.

В социальных сетях пострадавшие описывают данное событие не иначе, как «багажный апокалипсис», при этом подмечают, что в основном багажа лишились жители дальневосточной столицы и «дома ждать легче».

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Как сообщало ИА REGNUM, пассажиры рейса Москва — Кемерово несколько дней не могли получить свой багаж. Работники кемеровского аэропорта уверяли, что сбой произошел в аэропорту «Шереметьево». Утраченный багаж несколько дней доставлялся в Кемерово небольшими партиями.