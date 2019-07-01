Магадан, 1 июля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В Магаданской области больше всего зарабатывают занятые в профессиональной, научной и технической деятельности, сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, а также в отрасли добычи полезных ископаемых. Средние зарплаты в этих сферах составляют 123 — 135,7 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных федеральной службы государственной статистики по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Самый низкий доход у занятых административной деятельностью (42 тыс. рублей) колымчан, у работающих в сфере почтовой связи и курьеров (42,6 тыс.), а также у тех, кто осуществляет операции с недвижимым имуществом (45,7 тыс.).

По данным Росстата, средние доходы жителей Магаданской области за шесть лет выросли на 35,9 тыс. рублей — с 49,7 тыс. в 2012 году до 85,6 тыс. в 2018-ом. В сфере образования средняя зарплата за этот период увеличилась с 30,8 до 58 тыс. рублей, здравоохранения — с 35 до 76 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 63% жителей Магаданской области хотят уехать из региона. От переезда люди ждут в основном увеличения своих доходов, появления перспектив карьерного роста, поддержки и гарантий со стороны региональных властей, решения жилищной проблемы и повышения качества услуг здравоохранения.