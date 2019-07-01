Красноярск, 1 июля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. В Красноярском крае на 10:00 (местное время) 1 июля в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 17 лесных пожаров на общей площади 15 486 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар

Возгорания действуют в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском и Эвенкийском районах. Однако, по данным минлесхоза, угрозы населённым пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. Три пожара на площади 1474 га локализованы. В тушении принимают участие более 600 человек, 60 единиц техники.

За прошедшие выходные (29−30 июня) в регионе потушили десять лесных пожаров в четырёх районах на общей площади 289,5 га. В тушении принимали участие более 1200 человек, 126 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли более 20 воздушных судов. В большинстве случаев, по предварительным данным, пожары возникли из-за гроз.

В Северо-Енисейском и Эвенкийском районах на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда под наблюдением лесопожарных формирований находятся пять лесных пожаров на площади 9434 га. Возгорания контролируются космическим мониторингом.

«Данные пожары не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики, прогнозируемые затраты на его тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён», — говорится в сообщении регионального минлесхоза.

Решение о нетушении таких пожаров принимают комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Напомним, на утро 28 июня в Красноярском крае было зарегистрировано 17 лесных пожаров на общей площади 3507 га. На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда в Северо-Енисейском и Эвенкийском районах находились под наблюдением шесть лесных пожаров на площади 1216 га.

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