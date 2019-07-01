Триполи, 1 июля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. После угроз Турции в адрес Ливийской народной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара парламент Ливии объявил всеобщую мобилизацию. С соответствующим заявлением накануне, 30 июня, выступил глава правящей на востоке Ливии Палаты представителей, сотрудничающей с ЛНА, Агила Салех. Об этом сообщает ливийский информационный портал Afrigatenews.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Читайте также: Парламент Ливии отказался от переговоров с правительством Сараджа

«Председатель Палаты представителей Агила Салех в качестве верховного главнокомандующего армией объявляет о всеобщей мобилизации для реагирования на турецкие угрозы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня отряды, подконтрольные «международно признанному» правительству Ливии Фаиза Сараджа, отбили у «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифы Хафтара часть города Гарьян к югу от Триполи.

28 июня ЛНА обвинила Турцию в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи и пригрозила ей атаками на своей территории. 30 июня прошли задержания турецких граждан. В тот же день в аэропорту Триполи ЛНА был уничтожен турецкий беспилотник.

Также по теме: Армия Хафтара перебросила спецназ для штурма Триполи

Напомним, в середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые акции протеста, участники которых требовали отставки многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Манифестации быстро переросли в вооруженный мятеж, в результате которого Каддафи был свергнут и зверски убит. Ливия погрузилась в хаос и анархию, которые не прекращаются на этой территории по сей день. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.