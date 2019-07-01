Додома, 1 июля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Сотрудники иностранных кинокомпаний, работающие на территории Танзании, должны будут предоставить местным властям право проверять «необработанные кадры». Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на законопроект, принятый парламентом Танзании во вторник, 25 июня.

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«Этот… [законопроект] требует того, чтобы любая иностранная кинопроизводственная компания или физическое лицо, частично или полностью использующее для съемок локации Танзании, будь то съемки художественных или документальных фильмов, рекламы или других программ, должно предоставить необработанные кадры в Совет Танзании по кинематографу», — заявил генеральный прокурор Аделардус Каланги.

По его словам, компании также должны представить в Совет по кинематографу копию готовой работы, чтобы получить разрешение на выезд из Танзании. Кроме того, новый закон обязует иностранные кинокомпании предоставлять властям право на использование фрагментов отснятого материала или готовых картин целиком для продвижения Танзании и ее культуры.

Каланги добавил, что в случае невыполнения закона на компанию будет наложен штраф в размере 5% от бюджета съемок.

Оппозиция заявляет, что законопроект, который должен быть подписан президентом, скорее всего, помешает деятельности иностранных кинокомпаний.

«Внесение этих требований в закон равносильно отстранению людей от работы в Танзании. Это не дружественные условия. Вместо того, чтобы развивать отрасль, они будут ее сдерживать», — заявила депутат от оппозиции Саломе Макамба.