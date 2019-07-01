Малага, Испания, 1 июля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Британская авиакомпания EasyJet не пустила на борт пассажирку из-за слишком откровенного наряда, пишет газета The Sun 30 июня.

(сс) gustavmelin0 Cамолет

31-летняя гражданка Великобритании Харриет Осборн не смогла вернуться домой из испанской Малаги рейсом авиакомпании EasyJet. Женщина рассказала прессе, что стюардесса заявила ей, что ее одежда — блузка из прозрачной ткани с большим вырезом — не соответствует дресс-коду компании. Тогда Осборн прикрылась свитером своего компаньона и попыталась пройти на свое место. Но из-за жалоб нескольких пассажиров ее сняли с рейса.

Осборн пришлось заночевать в аэропорту Малаги. Женщина признала, что на ней не было бюстгальтера, но она носила специальные наклейки, скрывающие грудь. Осборн пожаловалась на равнодушие испанских полицейских, не воспринявших всерьез ситуацию, в которой она оказалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне пассажирка канадской авиакомпании Air Canada проспала высадку в Торонто и очнулась спустя несколько часов в запертом самолете в аэропорту. Экипаж, покидая самолет, не заметил спящую в салоне женщину.