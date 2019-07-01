Кабул, 1 июля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В результате взрыва в дипломатическом квартале в Кабуле пострадали десятки человек. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил представитель министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Майяр.

Взрыв

«Десятки раненых были доставлены в больницы», — сказал он, добавив, что поток машин скорой помощи с пострадавшими не прекращается.

Главный представитель полиции Кабула Фирдус Фарамаз подтвердил информацию о мощном взрыве, но не дал никаких подробностей. Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля в Кабуле в дипломатическом квартале прогремел мощный взрыв.

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