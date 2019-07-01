Кабул, 1 июля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула в понедельник, 1 июля, сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

geralt Взрыв

Представители полиции Кабула подтвердили факт взрыва, но не сообщили никаких подробностей.

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что взрыв прогремел в густонаселенном районе, где расположено министерство обороны страны.