Тулун, Иркутская область, 1 июля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Иркутской области, терпящим бедствие от мощнейшего наводнения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты ОНФ, мотопомпы, пожарные рукава и другой пожарно-технический инвентарь, а также — бутилированная питьевая вода, постельные принадлежности и продукты питания понадобятся пострадавшим в городе Тулуне, где затоплена большая часть домов.

ОНФ
Гуманитарная помощь ОНФ для жителей Тулуна
ОНФ
Активисты ОНФ собрали гуманитарную помощь для жителей иркутского города Тулуна
«Ранее представители Народного фронта доставили предметы первой необходимости в Нижнеудинск. На обратном пути из-за перекрытия федеральной трассы они оставили свой автотранспорт в Тулуне и вернулись в Иркутск на поезде. В этот же день сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович организовал сбор и отправку по железной дороге гуманитарной помощи в Тулун».
ОНФ

Также активисты ОНФ продолжают координировать мероприятия по оказанию помощи пострадавшим. В частности, они приняли участие в разгрузке партии гуманитарной помощи, прибывшей из Москвы на грузовом самолете Ил-76, и передаче ее в распоряжение МЧС.

На складах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций под Ангарском грузы разгружали участники «Молодежки ОНФ». Представителям ОНФ помогали бойцы добровольной пожарной охраны, автомобилисты Иркутска, члены Союза боксеров и других общественных объединений.

«Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин на ночном совещании в Братске поставил перед федеральными, региональными и местными властями четкие задачи по ликвидации последствий обширного паводка в пострадавших районах нашего региона. Главное, на что обратил внимание глава государства — помощь должна дойти до каждого человека, до каждой семьи. Никто не должен быть брошен в беде. Созданная правительственная комиссия будет решать целый комплекс вопросов по оказанию помощи людям, обеспечению их жильем, финансовым выплатам, восстановлению объектов инфраструктуры», — подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Тулун пришло 28 июля. Подтопленными оказались свыше 800 домов. Всего по состоянию на 1 июля, вода держится в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области. Там затопило 3296 домов, в которых проживает 9809 человек.