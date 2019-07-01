Женева, Швейцария, 1 июля, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Более 32 000 мигрантов во всем мире погибли или пропали без вести в период между 2014 и 2018 годами, при этом большинство случаев с летальным исходом происходит в Средиземном море, соединяющем Северную Африку с Европой, передает VOA со ссылкой на доклад Международной организации по миграции (МОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В докладе отмечается, что в период с 2014 по 2018 год в Средиземноморье погибло или пропало без вести около 18 000 человек. В нем говорится, что останки почти двух третей этих жертв не были найдены.

Агентство по миграции ООН сообщает, что имеющиеся данные занижают истинные масштабы проблемы, так как большинстве смертей мигрантов не было зафиксировано, а многие тела так и не были извлечены. Тем не менее, исследователи из МОМ говорят, что даже имеющаяся статистика показывает огромную степень опасности, которой подвергают себя сотни тысяч беженцев и мигрантов в поисках лучшей жизни.

«Несмотря на конфликт в Йемене, люди продолжают пытаться пересечь море через Африканский Рог через Красное море и Аденский залив. По крайней мере 125 человек утонули у берегов Йемена в 2018 году по сравнению с 53 в 2017 году. Количество смертей на границе США и Мексики регистрируется каждый год с 2014 года, а их общее число за пять лет составило 1907», — сказал представитель МОМ Джоэл Миллман.

Соответствующий доклад, недавно выпущенный МОМ и детским фондом ООН, посвящен растущему числу детей, отправляющихся в опасные путешествия мигрантов. Данные свидетельствуют о том, что в период с 2014 по 2018 год почти 1600 детей, примерно по одному в день, были объявлены погибшими или пропавшими без вести. Исследователи добавляют, что масштаб трагедии неизвестен, поскольку многие случаи смерти детей-мигрантов не регистрируются.